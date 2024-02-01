بسبب الجفاف.. إعلان حالة الطوارئ في مدينة برشلونة الإسبانية ومحيطها

أعلنت الحكومة الاسبانية، اليوم الخميس ، حالة الطوارىء القصوى بسبب الجفاف وخاصة في مدينة برشلونة الاسبانية، وفقا لنبأ عاجل لـ قناة "القاهرة الاخبارية".

وتواجه برشلونة نقصًا في المياه حيث تعاني إسبانيا واحدة من أسوأ حالات الجفاف منذ عقود.

وتستمر أزمة المناخ فى تهديد أوروبا، حيث تصدرت القارة العجوز وخاصة دول جنوب ووسط القارة قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تسارع عملية التغير المناخى خلال عامين فقط، حيث أن معدل ارتفاع درجة الحرارة فيها تجاوز حاجز 1.5 درجة مئوية المقر فى إطار اتفاقية باريس للمناخ عام 2015، بل هناك تحذيرات من الوصول للمعدل المتوقع للاحترار عام 2030، والبالغ 2.3 بوتيرة أسرع بكثير من المتوقع.