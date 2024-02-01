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الخميس 01 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس الوزراء الروسي يصل إلى كازاخستان

رئيس الوزراء الروسي
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين
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وصل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس إلى كازاخستان في زيارة تستغرق يومين.

وقال موقع "روسيا اليوم" الإخباري إن رئيس الوزراء الروسي سيشارك في اجتماع المجلس الحكومي الدولي الأوراسي، وسيتحدث أيضًا في الجلسة العامة للمنتدى الرقمي الدولي Digital Almaty 2024.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يجري ميشوستين محادثات مع رئيس وزراء قرغيزستان أكيلبيك جباروف ورئيس وزراء كازاخستان عليخان سمايلوف.

وفي نوفمبر الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا وكازاخستان تعملان على زيادة التسويات التجارية بالعملتين الوطنيتين.

رئيس الوزراء الروسي يصل إلى كازاخستان رئيس الوزراء الروسي كازاخستان ميخائيل ميشوستين