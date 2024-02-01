رئيس الوزراء الروسي يصل إلى كازاخستان

وصل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس إلى كازاخستان في زيارة تستغرق يومين.

وقال موقع "روسيا اليوم" الإخباري إن رئيس الوزراء الروسي سيشارك في اجتماع المجلس الحكومي الدولي الأوراسي، وسيتحدث أيضًا في الجلسة العامة للمنتدى الرقمي الدولي Digital Almaty 2024.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يجري ميشوستين محادثات مع رئيس وزراء قرغيزستان أكيلبيك جباروف ورئيس وزراء كازاخستان عليخان سمايلوف.

وفي نوفمبر الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا وكازاخستان تعملان على زيادة التسويات التجارية بالعملتين الوطنيتين.