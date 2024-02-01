اليوم.. بيراميدز يتحدى المصري في ربع نهائي كأس الرابطة

يحل فريق بيراميدز ضيفا على المصري البورسعيدي في السابعة والنصف مساءً، اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية في ربع نهائي كأس رابطة الأندية المصرية.

وتأهل المصري بقيادة مدربه علي ماهر لربع النهائي في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على المقاولون العرب والجونة والتعادل مع البنك الأهلي.

في المقابل صعد فريق بيراميدز لربع النهائي برصيد 5 نقاط بالتعادل مع فاركو وطلائع الجيش والفوز على زد في الجولة الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المصري في إطار مباريات بطولة كأس الرابطة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: إسلام عيسى - محمود زلاكة - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - يوسف أسامة - إبراهيم عادل - أوجو صامويل - صامويل أومسا - محمود دونجا - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي - دودو الجباس