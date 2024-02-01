نصر "رونالدو" وإنتر ميامي "ميسى" مواجهة ينتظرها الجماهير

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام الثامنة من مساء اليوم الخميس نحو ملعب "المملكة إرينا"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق النصر السعودى تحت قيادة رونالدو، الذى يصطدم بنظيرة إنتر ميامى الذى يضم ميسى، ضمن منافسات بطولة موسم الرياض.



وتقام تلك البطولة تحت مسمى موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وشد انتباه عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، لهذا اللقاء، خاصة وانه يجمع افضل لاعبى كرة قدم فى الحقبة الأخيرة تنافسية وارقام، حيث يجمع بين الدون البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودى، والآرجنتينى ليونيل ميسى لاعب إنتر ميامى الأمريكى.



ويعتبر هذا الثنائي هو الأبرز في تاريخ كرة القدم على الإطلاق، حيث حصد البرغوث الأرجنتيني جائزة الكرة الذهبية 8 مرات، وقادا راقصو التانجو إلى حصد لقب كأس العالم بعد 36 عاما من الانتظار.



فيما حصد الدون البرتغالى الجائزة الذهبية 5 مرات، وقاد البرتغال لمنصة التتويج القارية للمرة الأولى بلقب يورو 2016، وكان ذلك على حساب منتخب فرنسا، وأسهم بقوة مع ريال مدريد في الظفر بـ 15 لقبا.



وتواجه الثنائي الأسطوري في 37 مباراة، شهدت 17 انتصارًا لليونيل ميسي و11 للبرتغالي رونالدو فيما انتهت 9 مواجهات بالتعادل.

