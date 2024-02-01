اليوم..طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا علي القاهرة والوجه البحرى والعظمي 16 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للدافىء علي جنوب سيناء ومائل للبرودة علي جنوب الصعيد ، وطقس شديد البرودة ليلا على اغلب الانحاء ويتكون الصقيع علي المنزرعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

ويشهد الخميس امطار متوسطة الي غزيرة ورعدية وتكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من جنوب الوجة البحرى ومدن القناة وتمتد خفيفة الي مناطق من القاهرة الكبرى ومدن خليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 15 للعظمى 8 درجة، وعلى السواحل الشمالية 15 للعظمى والصغرى 8 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 19 للعظمى والصغرى 12 وعلى شمال الصعيد 15 والصغرى 4، وعلى جنوب الصعيد 17 العظمي والصغرى 8 درجة .