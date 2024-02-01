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الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة دير ميماس جنوبي لبنان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، أن الجيش الإسرائيلي، نفذ قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة دير ميماس جنوبي لبنان، وتتزايد التوترات بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي كل يوم، وتشن الطائرات الإسرائيلية غارات على أماكن داخل الأراضي اللبنانية مستهدفة قوات حزب الله. 

وأمس الأربعاء، أفادت "قناة العربية" الإخبارية، نقلًا عن وكالة الأنباء اللبنانية، عن مقتل شخص في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في بلدة بيت ليف، وأكد حزب الله اللبناني أن الجيش الإسرائيلي نفذ قصفًا في بيت ليف نتج عنه مقتل أحد عناصره ويدعى محمد نايف حمود.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تتزايد التوترات في المنطقة الحدودية جنوب لبنان وسط تبادلًا لإطلاق النار وقصفًا بالصواريخ بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني منذ إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" وبداية الحرب على قطاع غزة.

قصف مدفعي إسرائيلي بلدة دير ميماس جنوب لبنان