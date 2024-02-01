منى عرفة عن رسالتها للباحثين المسرحيين: الالتزام بمناهج البحث العلمي عند كتابة البحوث العلمية

قالت الباحثة المسرحية الدكتورة منى عرفة مدرس الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب جامعة عين شمس، إن البحث العلمي المسرحي مظلوم بين العلوم الأخرى، إذ يُعامل دون مبرر بالاستخفاف الشديد، لذا علينا إعادة الوعي بأهمية الأبحاث العلمية المسرحية، وذلك لأن النقد المسرحي جزءًا لا يتجزأ من العملية الإبداعية وتطوير هذه العملية مرهون بالاهتمام بالكتابات النقدية والاستفادة من النتائج العلمية التي تخلص إليها.

وأضافت «عرفة» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن رسالتها لزملائها وشباب الباحثين المقبلين على المسابقات المسرحية في مجال البحث العلمي المسرحي هي الالتزام بمناهج البحث العلمي عند كتابة بحوثهم العلمية، علاوة على التزام الحياد والدقة في البحث العلمي المسرحي حتى تخرج بحوثهم في صورة تليق بالقارئ العربي، وتثري حقل الإنتاج الفكري العربي، وتضمن لهم الفوز في المسابقات العربية والعالمية على حدٍ سواء.