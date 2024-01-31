برشلونة ينهض من كبوته بانتصار صعب على أوساسونا بالدوري الإسباني

حقق فريق برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، فوزًا صعبًا على نظيره أوساسونا بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مونتجويك، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني.

انتهى الشوط الأول بلا أهداف، بعدما فشلت محاولات لاعبي الفريقين في هز الشباك، ليفرض أوساسونا التعادل على برشلونة على ملعبه ووسط جماهيره.

وشهد شوط المباراة الأول، إصابة فيران توريس، ليغادر ملعب اللقاء متأثرًا بإصابته، ليجري المدرب تشافي هيرنانديز تبديلًا اضطراريًا في الدقيقة السابعة من المباراة، بنزول فيرمين لوبيز بدلًا من زميله المصاب.

وفي الشوط الثاني، نجح الفريق الكتالوني في قص شريط أهداف اللقاء، عن طريق البرازيلي فيتور روكي البديل برأسية رائعة في الدقيقة 63 من صناعة البرتغالي جواو كانسيلو.

وحاول لاعبو الفريق الضيف في إدراك التعادل، ولكن باءت كل محاولاتهم بالفشل، حتى الدقيقة 67، التي شهدت حالة طرد في صفوف الضيوف، بعدما أشهر حكم المباراة، البطاقة الحمراء في وجه أوناي جارسيا بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين، لتستمر هذه النتيجة لنهاية المواجهة بفوز برشلونة على أوساسونا بنتيجة 1-0.

وبهذا الفوز، نهض برشلونة من كبوته، بعد الخسارة الكبيرة من فياريال بالجولة الماضية من الدوري الإسباني بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.

وبتلك النتيجة، ارتقى برشلونة إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما رفع رصيده إلى 47 نقطة، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر..