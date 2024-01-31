مندوب فلسطين: تدابير محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل «ملزمة»

قال رياض منصور، مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن، إن تدابير محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل «ملزمة»، ولابد من وقف إطلاق النار لتنفيذ تدابير محكمة العدل، مشيرا إلى أنه على المجتمع الدولي وضع حد لجرائم الاحتلال، والأمن في غزة لن يتحقق حتى ينتهي العدوان على القطاع.

وأضاف، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تستمر في سياسة التهجير واستبدال الشعب الفلسطيني، وترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، متسائلا: «متى ستطلعون بمسؤوليتكم إن كنتم جادين بشأن احترام مسئوليتكم وتنفيذ قرار المحكمة؟».

وتابع: «عليكم اعتماد قرار يتطلب بوقف إطلاق النار في غزة»، مشيرا إلى أنه سوف يستمر في تكرار دعوته بضرورة وقف إطلاق النار، وهناك أكثر من 26 ألف فلسطيني قتلوا في ظروفا مروعة.

