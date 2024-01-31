الدوري الإسباني.. تشكيل برشلونة لمواجهة أوساسونا

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أوساسونا، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف فريق برشلونة، اليوم الأربعاء، نظيره أوساسونا على ملعب مونتجويك، حيث ينطلق اللقاء في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هجوم الفريق الكتالوني أمام أوساسونا، رفقة فيران توريس، ولامين يامال.

ودفع تشافي بالشاب باو كوبارسي في قلب الدفاع؛ لتعويض الغيابات التي ضربت البلوجرانا في الفترة الأخيرة.

ويحتل برشلونة، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة، بينما يأتي أوساسونا في المركز الثاني عشر وفي رصيده 26 نقطة.

تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جواو كانسيلو

خط الوسط: إلكاي جوندوجان - فرينكي دي يونج - بيدري جونزاليس

وفي الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس.