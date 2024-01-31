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الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

معرض الكتاب.. إقبال جماهيري على الأنشطة بجناح صندوق التنمية الثقافية "صور"

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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شهد  جناح صندوق التنمية الثقافية، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى يومه السابع، اقبالا جماهيريًا كبيرا على الانشطة الثقافية والفنية  بصالة ١ جناح B2 .

تضمنت الفعاليات خدمة كتابة الاسم بالمجان التى تقدمها مدرسة خضير البورسعيدى لفنون الخط العربى و الزخرفة التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

و يناقش صالون الشاعر الكبير احمد عبد المعطى التابع لصندوق التنمية الثقافية، "الكتاب المصري"، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأحد 4 فبراير 2024، بمشاركة الناشرة الدكتورة فاطمة البودي مدير دار العين، والناشر الدكتور أحمد السعيد، مدير بيت الحكمة، والشاعر الكبير إيهاب البشبيشي ، والروائية نهى صبحي ، ويدير اللقاء الإعلامي الكبير عمرو الشامي.

يشار الى أن معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، يستقبل زواره يوميا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومى الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتستمر فعالياته حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

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