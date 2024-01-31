معرض الكتاب.. إقبال جماهيري على الأنشطة بجناح صندوق التنمية الثقافية "صور"

شهد جناح صندوق التنمية الثقافية، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى يومه السابع، اقبالا جماهيريًا كبيرا على الانشطة الثقافية والفنية بصالة ١ جناح B2 .

تضمنت الفعاليات خدمة كتابة الاسم بالمجان التى تقدمها مدرسة خضير البورسعيدى لفنون الخط العربى و الزخرفة التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

و يناقش صالون الشاعر الكبير احمد عبد المعطى التابع لصندوق التنمية الثقافية، "الكتاب المصري"، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأحد 4 فبراير 2024، بمشاركة الناشرة الدكتورة فاطمة البودي مدير دار العين، والناشر الدكتور أحمد السعيد، مدير بيت الحكمة، والشاعر الكبير إيهاب البشبيشي ، والروائية نهى صبحي ، ويدير اللقاء الإعلامي الكبير عمرو الشامي.

يشار الى أن معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، يستقبل زواره يوميا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومى الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتستمر فعالياته حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

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