"سبيس إكس" تخطط لنقل محطة فضائية خاصة إلى المدار

أفادت تقارير بأن شركة "سبيس إكس" تخطط لنقل "ستارلاب"، المحطة الفضائية الخاصة، إلى المدار باستخدام صاروخ.

ووفقًا لموقع "تك كرانش" التقني، فإن المحطة، التي طورتها شركتا Voyager Space وAirbus، تُعتبر واحدة من بضع مشاريع المحطات الفضائية الخاصة التي تخضع للتطوير حاليًا.

تلقت هذه المشاريع تمويلًا كبيرًا من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" كجزء من مبادرة جديدة تُعرف بـ "برنامج تطوير المدار الأرضي المنخفض التجاري"، الذي يهدف إلى تجنب الفجوة المحتملة في المحطات الفضائية بعد إيقاف تشغيل المحطة الفضائية الدولية في عام 2030.