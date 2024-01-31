نائبة تزف بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة برأس غارب

استجابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للطلب المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بشأن إمكانية فتح باب التنسيق بجامعة القاهرة وجامعة عين شمس مع جامعة حلوان، بالإضافة إلى فتح التنسيق بجامعة قناة السويس بالاسماعيلية مع جامعة السويس بالسويس، لقبول طلاب الثانوية العامة بمدينة رأس غارب ضمن الجامعات التي تقبلهم في التنسيق الجامعي.

وأشارت عضو مجلس النواب ، إلى أنه تم صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ ۲۰۲۲/۸/۲۰ باعتماد محضر اللجنة العليا للتنسق والمنعقدة بتاريخ ۲۰۲۲/۸/۱٦ والمتضمن كتاب أ.د وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق بشأن الطلب المقدم من أولياء أمور الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بمدينة رأس غارب التابعة لمحافظة البحر الاحمر والمتضمن الموافقة على على فتح جامعتي القاهرة وعين شمس مع جامعة حلوان وكذلك فتح جامعة قناة السويس مع جامعة السويس ضمن المنطقة الجغرافية ( أ ) لهؤلاء الطلاب عند التقدم بمكتب التنسيق وقرر المجلس التأكيد على القواعد المقررة والمعمول بها في هذا الشأن.

وأوضحت " حارص" أن الجامعات الثلاثة المذكورة أقرب إلي منطقة رأس غارب من حيث المسافة وأقل من حيث الجهد والتكاليف المادية من جامعات الوجه القبلي جميعها، مشيرة إلى أن الجامعة الموجودة بالبحر الأحمر ليس بها جميع الكليات ولا يوجد بها سوي ثلاث أو أربع كليات فقط.

وأشارت إلى أن عدد طلاب الثانوية العامة فى مدينة رأس غارب قليل جدا ولا يثير أي مشكلة لهذة الجامعات الثلاثة المطلوب.