محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا، لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية التي يجري تنفيذها بمدينة قنا، شملت “الشادر، والسوق الحضاري” والممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وسامح البدراوى وكيل وزارة الاسكان ،والمهندس وليد أبو العباس مدير عام التخطيط العمراني ، زكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، والمهندس صالح محمد مدير عام مديرية الطرق والنقل، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية .

حيث ناقش محافظ قنا، نسب تنفيذ إنشاء مجمع الشوادر بمنطقة شارع الأربعين بمدينة قنا بتكلفة بلغت ٦٠ مليون جنيه، و يضم ٤٠ بائكة بمساحات متنوعة لبيع الخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى ٢ مبني إداري، وكافتيريا، وكذا مناقشة نسب تنفيذ السوق الحضاري بمنطقة مجمع المواقف بمدينة قنا، والذى يضم ١٣٢ محل تجارى، بالإضافة إلى كافتيريا ومبني إداري وساحة انتظار سيارات، بتكلفة مالية تصل إلى ٢٠ مليون جنيه

وشدد الداودي خلال الاجتماع على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات ، طبقا للجداول الزمنية المقررة ورفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المخصصة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء الأعمال لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.