الزمالك يوضح موقف زيزو من الرحيل قبل غلق القيد الشتوي

أكد مصدر بنادي الزمالك، أن أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق مستمر مع الفارس الأبيض ولن يرحل في شهر يناير الجاري.

وقال المصدر في تصريح للبوابة نيوز اليوم الأربعاء، إنه حتى الآن مجلس الزمالك لم يتخذ قرار نهائي ببيع زيزو واللاعب مستمر، والعروض السعودية لم تصل لقيمة مالية تصل لـ 10 ملايين دولار وهو القيمة المالية الذى حددها مجلس الزمالك لبيع زيزو.

كان مجلس إدارة الزمالك قد تعاقد مع أكثر من لاعب مميز في الساعات الماضية أبرزهم، ناصر ماهر، ومحمد عاطف، ونرافيس موتيابا، ومحمد شحاتة، ويضع الرتوش حاليا في ضم بعض الصفقات القوية لضمهم في فترة الانتقالات الشتوية بيناير الجاري .