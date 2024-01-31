المؤتمر: اتجاه الحكومة لعمل تطبيق على الهاتف للإبلاغ عن الشكاوى خطوة مهمة لضبط الأسعار

قال المهندس علاء والي، أمين حزب المؤتمر بمحافظة الجيزة، إن اتجاه الحكومة لعمل تطبيق على الهاتف المحمول للإبلاغ الفوري عن أية مخالفات تواجه الأسعار داخل الأسواق، خطوة مهمة لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار الجشعين فيها.

وأوضح والي، أن المتابعة المستمرة من قبل رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ مبادرة ضبط الأسواق تأكيد على حرص الدولة على توفير كافة احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار مناسبة.

وأكد أمين حزب المؤتمر بالجيزة، أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لتقليل تأثر المواطن المصري بالتضخم وارتفاع الأسعار من خلال ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع.

وأشار المهندس علاء والي، إلى أن تفعيل الضبطية القضائية لموظفي جهاز حماية المستهلك سيسهم في ضبط الأسواق بشكل أكبر وأسرع لخوف التجار من التلاعب في الأسعار أو إخفاء بعض السلع لعمل عجز فيها لزيادة سعرها.

ولفت أمين حزب المؤتمر بالجيزة ، إلى أن توافر السلع المختلفة سيسهم في توازن الأسعار وتوفير كافة احتياجات المواطنين مما يسهم في توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

يشار إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك؛ وذلك في إطار استعراض جهود الجهاز وآليات ضبط أسعار السلع في الأسواق.

وفي مُستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية دور الجهاز خلال الفترة المُقبلة، لاسيما في ظل حرص الحكومة على ضبط الأسعار في الأسواق بكل السبُل الممكنة، مُشددًا على أهمية المتابعة الدورية لدور الجهاز الرقابي.

ولفت رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال اللقاء، إلى الحرص على توفير الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز للتعامل مع المخالفات، مشيرا في الوقت نفسه إلى العمل على إعداد “تطبيق” على الهاتف خاص بالجهاز، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بما يساعد المواطنين على تقديم الشكاوى