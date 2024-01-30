غدًا الأزهر يعقد ندوة عن دور الدولة في الحفاظ على الهوية بمعرض الكتاب

يعقد جناح الأزهر الشريف، غدًا الأربعاء، عدد من الندوات التثقيفية بحضور نخبة من الشخصيات العامة الفاعلة، حيث يستضيف جناح الأزهر السفيرة سها الجندي؛ وزيرة الهجرة، وفضيلة الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ومعالي السفيرة سامية بيبرس، عضو مجلس أمناء مجلس الشباب المصري للتنمية والمدير التنفيذي لمشروع تعزيز الهوية الوطنية بالمجلس، وذلك لمناقشة "دور الدولة في الحفاظ على الهوية والتبصير بأخطار الغزو الثقافي"، ويدير الندوة، الإعلامي محمود عبدالرحمن، مذيع بالمركز الإعلامي للأزهر الشريف.

حيث يعقد جناح الأزهر ندوة حول "مخاطر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في فهم النصوص الدينية"، يحاضر فيها الدكتورة غادة عامر، عميد كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وعضو مجلس عمداء الهندسة العالمي، والدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ويدير الندوة الدكتور محمد البحراوي، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر.

كما يعقد جناح الأزهر الشريف لقاءً في إطار حملة "اقرأ"، التي أطلقها المركز الإعلامي للأزهر للتشجيع على القراءة، ندوة بعنوان "مجلة الأزهر في عيون القراء"، يحاضر فيها الدكتور صابر عبد الدايم، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بالزقازيق، والدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية، ويدير الندوة محمد فتحي، مدير عام مجلة الأزهر.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.