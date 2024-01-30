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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيليكس يوجه ضربة موجعة لـ"برشلونة" قبل مواجهة أوساسونا

جواو فيليكس
جواو فيليكس
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تلقى نادي برشلونة ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني، بعد إصابة مهاجمه البرتغالي جواو فيليكس، ما يُفاقم من أزمات الفريق الكتالوني.

وأكد نادي برشلونة في بيان رسمي أن لاعبه البرتغالي جواو فيليكس، قد تعرض لإلتواء في الرباط الجانبي للكاحل الأيمن خلال تدريبات الفريق اليوم.

وتعرض فيليكس لإلتواء في الرباط الجانبي للكاحل الأيمن خلال تدريبات الفريق اليوم، بحسب بيان النادي الكتالوني، ويُعدّ البرتغالي أحد أهم لاعبي برشلونة الهجوميين، وسيكون غيابه مؤثرًا بشكل كبير على الفريق، حيث يعاني من العديد من الأزمات هذا الموسم، على صعيد النتائج والأداء والإصابات.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في سلم الترتيب العام للدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 44 نقطة، فيما يأتي أوساسونا بالمركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة.

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