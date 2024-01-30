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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 15 طن أرز مجهول المصدر داخل مخزن سلع غذائية بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة القليوبية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالمديرية، حملة على مخازن السلع الغذائية وجرى ضبط أطنان من السلع مجهولة المصدر.

أسفرت الحملة عن ضبط مخزن سلع غذائية بدون ترخيص داخل أحد مصانع السيارات بناحية العبور يحتوي على كميات من السلع الغذائية مجهولة المصدر.

وجرى التحفظ على المضبوطات الآتية: 14 طن و700 كيلو جرام أرز أبيض كامولينو مصري 
طن، و200 كيلو جرام بقوليات متنوعه انتاج البرازيل، و3 طن شاي.

كما جرى ضبط مصنع للصناعات النسيجية بدون ترخيص داخل أحد مصانع السيارات بناحية العبور وبحيازته مواد خام مجهولة المصدر وجرى التحفظ على المضبوطات الآتية: 342 طن مواد خام بلاستيك، و50 ألف لتر زيت غزل، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

كما تم ضبط أحد المحال التجاريه بالحي التاسع بالعبور وبحوزته سجائر مجهولة المصدر وجرى التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار من النيابة العامه بشأنها وهى كالاتي: 230 عبوة سجائر أنواع مختلفة.

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