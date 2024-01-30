مع استمرار العدوان.. ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى هذا العدد

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع بلغت حتى الآن 26 ألفًا و751 شهيدا، بينهم 11 ألفًا و500 طفل و8،000 امرأة، بالإضافة إلى إصابة 65 ألفًا و636 شخصا.

ومن جانبه، يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ حملته العدوانية المستمرة على قطاع غزة لليوم 116 على التوالي، مع استخدام كل الوسائل المتاحة برًا وبحرًا وجوًا، بتواطؤ أمريكي واضح من خلال تقديم الدعم بالسلاح والمال.

وفي آخر التطورات، أفادت مصادر محلية بأن 11 مواطنًا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة الحدبة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، مما يشير إلى استمرار المجازر والانتهاكات الإسرائيلية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني العزيز.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تكتفِ بقصف منازل المدنيين في مدينة دير البلح وحدها، بل وسعت عملياتها العدوانية لاستهداف المخيمات والمناطق السكنية الأخرى في قطاع غزة، ما أسفر عن مزيد من الدمار والخسائر البشرية.

وشنت القوات الإسرائيلية قصفا على منزل في مخيم البريج وسط القطاع، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء، حيث تم نقلهم على الفور إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج. كما أصيب ثلاثة مواطنين آخرين بجروح جراء استهداف قوات الاحتلال لمجموعة من المواطنين شرق مخيم البريج.

وفي إطار تصعيد الهجمات، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية على مخيم النصيرات وسط القطاع، بالإضافة إلى المنطقة الشمالية لبلدة بيت لاهيا شمال القطاع، والمنطقة الشرقية لخان يونس جنوب القطاع، مما أدى إلى تفاقم الأضرار وزيادة عدد الضحايا المدنيين.