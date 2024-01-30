ads
الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كندا تعلن رفضها نقل الفلسطينيين بالقوة خارج غزة

كندا
كندا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت كندا اليوم الثلاثاء، رفضها أي اقتراح يدعو إلى نقل الفلسطينيين بالقوة من غزة وإنشاء مستوطنات جديدة.

ووصفت الحكومة الكندية هذا الخطاب بأنه تحريضي ومدان وقالت إنه يهدد فرص تحقيق سلام دائم في المنطقة.

تأتي هذه التصريحات في أعقاب اجتماع عُقد في القدس المحتلة، حيث دعا رئيس مجلس المستعمرات في الضفة الغربية إلى "العودة لقطاع غزة".

وشهد الاجتماع حضور 11 وزيرًا إسرائيليًا و15 عضوًا من الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، ورفع المشاركون لافتات تدعو إلى "تهجير الفلسطينيين"، مما أثار مخاوف من تصاعد التوترات في المنطقة.

الفلسطينيين غزة كندا