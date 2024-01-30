ads
الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيوتشر يدعم صفوفه بالتعاقد مع عمر وائل

عمر وائل
عمر وائل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعاقد نادي فيوتشر، مع الشاب عمر وائل لاعب فريق وادي دجلة السابق، وذلك في فترة الانتقالات الشتوية الجارية بيناير .

ويلعب وائل في مركز الجناح، بدأ مشواره مع الكرة في فريق وادي دجلة ثم رحل للاحتراف في البرتغال وعاد حاليا لفريق فيوتشر .

ورحل عن فيوتشر في الأيام الماضية المدرب البرتغالي ريكادرو فورمورسينيو وذلك بعد خسارته السوبر المصري وخروجه من كأس رابطة الأندية المحترفة .

وعقب رحيل المدرب البرتغالي فورومورسينيو، أعلن مجلس إدارة نادي فيوتشر التعاقد مع حسام حسن مديرا فنيا للفريق، وذلك من أجل المنافسة على الألقاب المحلية والأفريقية في الموسم الحالي .

فيوتشر عمر وائل وادي دجلة أيمن مصطفى