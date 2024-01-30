فيوتشر يدعم صفوفه بالتعاقد مع عمر وائل

تعاقد نادي فيوتشر، مع الشاب عمر وائل لاعب فريق وادي دجلة السابق، وذلك في فترة الانتقالات الشتوية الجارية بيناير .

ويلعب وائل في مركز الجناح، بدأ مشواره مع الكرة في فريق وادي دجلة ثم رحل للاحتراف في البرتغال وعاد حاليا لفريق فيوتشر .

ورحل عن فيوتشر في الأيام الماضية المدرب البرتغالي ريكادرو فورمورسينيو وذلك بعد خسارته السوبر المصري وخروجه من كأس رابطة الأندية المحترفة .

وعقب رحيل المدرب البرتغالي فورومورسينيو، أعلن مجلس إدارة نادي فيوتشر التعاقد مع حسام حسن مديرا فنيا للفريق، وذلك من أجل المنافسة على الألقاب المحلية والأفريقية في الموسم الحالي .