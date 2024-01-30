7 ملايين مستخدم لمبادرة "التكلم عربي" منذ إطلاقها

دعت وزارة الهجرة كل المصريين بالخارج الموجودين مع أبنائهم في إجازة داخل مصر حاليًا، التسجيل لحضور ندوة خاصة بعنوان "دور الدولة في الحفاظ على الهوية والتبصير بأخطار الغزو الثقافي"، وذلك يوم الأربعاء القادم 31 يناير الجاري داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب‘ ضمن مبادرة "أتكلم عربي" ولهذا حرصت البوابة على التعرف على المبادرة الرئاسية "أتكلم عربي".

وأطلقت وزارة الهجرة وشئون لمصريين بالخارج مبادرة "أتكلم عربي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في ديسمبر2020 لربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية، وتستهدف المبادرة الفئات العمرية من 3 إلى 6 سنوات كمرحلة أولى، ومن 6 إلى 12 سنة مرحلة ثانية، ومن 12 إلى 18 سنة مرحلة ثالثة .

وتستهدف المهارات اللغوية للمصريين بالخارج من خلال الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة، وأيضاً إعداد دليل تعليمي لأولياء الأمور، والتعريف بالمناسبات الوطنية، والحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا في الخارج بالتراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية، وكذا العمل على إكساب المتعلمين القدرة على الاتصال بالأهل والأصدقاء في مصر وخارجها من أجل زيادة الترابط بين أبناء المصريين في مختلف الدول .

وأطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تطبيق "اتكلم عربي" الإلكتروني بالتعاون مع شركة دار نهضة مصر للنشر، تحت شعار "اتكلم عربي وعيشها مصري"، وذلك بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.، وهو أول تطبيق لتعليم اللغة العربية، والمزيد من الأنشطة والألعاب التنافسية التي يستطيع الأطفال اجتيازها والوصول إلى ترتيب أعلى في المنافسات مع أقرانهم.

وقد لاقت المبادرة قبولا وصدى كبيرا لدى العديد من الأسر المصرية الموجودة خارج البلاد لتعلم اللغة العربية واستخدام التطبيق الإلكتروني والمشاركة في المعسكرات التي تم تنظيمها من خلال وزارة الهجرة، هذا وقد أعلنت وزارة الهجرة وصول المبادرة إلي نحو 7 ملايين مستخدم منذ انطلاقها.

وتم اطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في أول سبتمبر 2022 تحت عنوان "جذورنا المصرية" والتي تتضمن حلقات عن تاريخ مصر القديمة ولقاءات داخل عدد من المدارس الدولية، للحوار عن تاريخنا والحفاظ عليه من دعوات التزييف ودعم هوية أبنائنا الدارسين في الخارج، عبر بث تلك الفعاليات على منصات الوزارة والصفحة الرسمية للمبادرة، بمشاركة الخبراء والمهتمين بعلوم المصريات يتقدمهم.

ويعزز المحتوى الذي تتبناه الوزارة الهوية ويدعم العادات والتقاليد المصرية، باستخدام فيديوهات وبرامج تعليمية، ومنشورات تعريفية بالأعياد والمناسبات الوطنية والدينية، وأمثال وحكم وكلمات مأثورة للتعريف بالثقافة المصرية واللغة العربية.

كما يوجد تطبيق متخصص لتعليم اللغة العربية بطريقة ممتعة، تتضمن رحلة من أسوان حتى الإسكندرية، مع التعريف بعادات كل محافظة خلال رحلة التعلم وكذلك أشهر الأزياء والأكلات، حتى ارتفع عدد مستخدمي تطبيق "اتكلم عربي" من حوالي 20 ألف حتى سبتمبر الماضي، ليصل العدد الإجمالي الآن لأكثر من 50 ألف مستخدم، كما وصلت منشورات صفحة المبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لنحو 5 ملايين و127 ألف مستخدم، وكذلك مليون و605 آلاف على حساب (إنستجرام) بمجموع 6 ملايين و732 ألف.

كما قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الطيران المدني؛ لإذاعة برومو ترويجي عن التطبيق الإلكتروني "اتكلم عربي" عبر شاشات المطار، الأمر الذي عزز من التعريف بالمحتوى التعليمي والمعرفي للمصريين بالخارج.