تعرف على خطوات تحرير التوكيلات بنفسك عبر بوابة مصر الرقمية

يمكنك الآن تحرير التوكيلات بنفسك من خلال خدمات التوثيق الإلكترونية التي أتاحتها وزارة العدل عبر بوابة مصر الرقمية، والتي يمكن من خلالها إنهاء الإجراءات الأولية وسداد الرسوم المطلوبة للمحررات الموثقة عبر شبكة الإنترنت، ثم يحدد المستخدم الموعد ليستلم في سهولة ويسر، ويمكنك الدخول علي بوابة مصر الرقمية عن طريق الرابط التالي www.digital.gov.eg

وهي خدمة تمكن مستخدمها من تحرير التوكيلات بنفسه بمختلف أنواعها" عام قضايا، عام رسمي، رسمي شامل بنوك + عام، توكيل في الأمور الزوجية، إدارة سيارة، بيع سيارة، توثيق عقد بيع سيارة" ، وذلك من خلال الخطوات التالية:-

- إدخال بيانات الموكل والوكيل.

- اختيار نوع التوكيل من قائمة عنوان الديباجة وعرض التوكيل الذي سيتم استلامه.

- تحديد موعد استلام المحرر.

- سداد الرسم المحدد للخدمة من خلال الطرق المتاحة كارت فيزا، شبكة شركات التحصيل.