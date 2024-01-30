ورش عمل ذاتية حول المبادرات المجتمعية في الوطن العربي ضمن فعاليات إعداد قادة الوطن العربي

يستكمل معهد إعداد القادة فعاليات البرنامج التدريبي إعداد قادة الوطن العربي الذي يقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للانشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد، الدكتور عبد المنعم الجيلاني منسق البرنامج.

وقامت فعاليات البرنامج بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام للاتحاد، وجامعة الأقصر برئاسة الدكتور حمدي حسين.

وتضمنت الفعاليات تنظيم أربع ورش عمل ذاتية حول المبادرات المجتمعية في الوطن العربي، حيث حاضر فيها عدد من أساتذة جامعة الأقصر وهم الدكتور محمود علام وكيل كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، الدكتور محسن الطوخي وكيل كلية الآثار بجامعة الأقصر، الدكتور سلامة حامد الأستاذ بكلية الآثار جامعة الأقصر، الدكتورة شيماء عبد الستار مستشار رئيس جامعة الأقصر لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

ومن جانبه أوضح الدكتور كريم همام أن ورش العمل الذاتية هدفت إلى العمل على إيجاد مبادرات شبابية تتصدى للتحديات المجتمعية والثقافية والعلمية وغيرها التي تواجه المجتمعات العربية.

وصرح الدكتور همام قائلا " نسعى دائما الى التعرف على اهتمامات الشباب ومواهبهم واستنباط طرق تفكيرهم والتعرف على مجتمعاتهم من خلال مناقشة المبادرات المقترحة، حيث تساهم فى تعزيز الروابط الاجتماعية والتكامل الاجتماعي بين أطياف المجتمع الواحد، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي من أجل خدمة المجتمع، ونشر ثقافة المشاركة المجتمعية وخدمة الآخرين وتشكيل وعي عربي مشترك قائم على العمل الدؤوب والأمل في الغد .

واختتم مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، بالقول إن الورش ساهمت في تسليط الضوء على المبادرات الناجحة في الوطن العربي، ودورها في خدمة المجتمعات وتحقيق التكامل بين مكوناتها المختلفة.

كما نظم المعهد رحلة نيلية، وفى ختام فعاليات اليوم التدريبي أقيم حفل عشاء بأجواء مصرية تملؤها البهجة على حمام السباحة بالمدينة الشبابية الدولية بالاقصر وعرض بعض فقرات من الفلكلور المصرى بهدف تعزيز التواصل بين الشباب العربي والتعريف بالثقافات المختلفة.

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