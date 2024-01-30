القبض على تاجر مواد كيميائية لصناعة المخدرات في أكتوبر

قامت الأجهزة الأمنية بالجيزة بإلقاء القبض على تاجر لمواد كيميائية مرتبطة بصناعة المخدرات بأكتوبر.

وتم تحديد نشاط أحد الأشخاص الذي يشتبه في تورطه في تجارة المخدرات بمنطقة أكتوبر.

وبناءً على المعلومات الجنائية المتوفرة، تم تنفيذ عملية ناجحة أسفرت عن القبض على المتهم وضبط بحوزته كمية كبيرة من مواد المخدرات، بما في ذلك مخدر البودر وعدد من العقاقير الممنوعة.

كما تم ضبط مجموعة من المواد الكيميائية التي تستخدم في صناعة المخدرات، مما يشير إلى دوره في تسهيل تلك العمليات الإجرامية، وأقر المتهم بأن المبلغ المالي الذي تم العثور عليه هو من أرباح بيع المواد المخدرة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.