بالفيديو.. تفاصيل تدشين أولى مسابقات بطولة مصر للروبوت

كشفت المهندسة هناء حسني، مدير مركز القبة السماوي العلمي بمكتبة الإسكندرية، تفاصيل تدشين أولى مسابقات بطولة مصر للروبوت "فيرست ليجو ليج"، قائلة: "إن مكتبة الإسكندرية تنظم مسابقات الروبوت مصر منذ حوالي 19 عاما، خاصة مسابقات “فيرست" والتي تكون على مستوى عالمي تقوم بتنظيمها كل الدول تقريبًا.

وقالت "هناء" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، إن الفئة العمرية التي يتم استهدافها هي من عمر 4 وحتى 20 عاما، موضحًة أن كل عمر له مسابقة معينة وكلها تحت المظلة الخاصة بـ"فيرست".

وتابع، أن يوم 28 يناير كانت هناك المسابقة، والتي تستهدف من سن 4 إلى 6 سنوات، وتم اشتراك 120 من 50 مؤسسة من جميع محافظات مصر، موضحة أن الفعاليات كانت تقام في مكتبة الإسكندرية ينظمه مركز القبة السماوي العلمي.

وأردفت: "لدينا اليوم ولمدة ثلاث أيام الفيرست ليجو ليج إكسبلور للسن من 6 إلى 10 سنوات.. وعدد فرق حوالي 300 فريق.. ويوم 7 فبراير ستكون المسابقة الخاصة بالسن الأكبر".