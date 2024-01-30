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الثلاثاء 30 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 7 سنوات لسائق في "هتك عرض" فتاة بالقاهرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، معاقبة سائق، بالسجن 7سنوات لاتهامه بالاعتداء على فتاة وهتك عرضها بالأزبكية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم “ع.ا” سائق هتك عرض فتاة تدعى “ر.م” بغير رضاها وتهديدها مستغلا تواجدها بمفردها واختلى بها، بعيدا عن أعين ذويها داخل مسكنه الكائنة بدائرة القسم.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من أسرة المجني عليها تتهم سائق هتك عرض نجلتهم وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم مرتكب الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة بضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في التحقيقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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