تحرير محضري إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن لعدة مخابز بالإسكندرية

شنت إدارة تموين العجمى برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الإدارة ومحمد الشافعى مفتش الإدارة حملات تموينية والتى أسفرت عن تحرير محضرين انتاج خبز بلدى ناقص الوزن، تحرير محضر عدم نظافة ادوات العجين، تحرير محضر عدم وجود لوحة بيانات، تحرير محضر عدم اعطاء بون صرف للمواطنين.

كما تم الأشتراك مع مباحث التموين وتم تحرير المحاضر تحرير محضر ضد مصنع أعلاف وذلك لحيازة، عدد ٨٠ شيكارة تبن شمر × ٥٠ ك بدون بيانات، عدد ٨٠٠ شيكارة تبن برسيم حجازى ×٥٠ ك بدون بيانات، عدد ٤٠٠ شيكارة شعير ×٥٠ ك مجهول المصدر.

وتحرير محضر ضد محل لبيع الدقيق وذلك لحيازة عدد ٣٥ شيكارة دقيق حر ×٥٠ ك مجهول المصدر، عدد ٣٠ شيكارة دقيق حر ×٥٠ ك مجهول المصدر، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

وذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، و تعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية لضبط و متابعة المخابز و الأسواق، حيث أصدر المهندس احمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق.