واشنطن تدرج مصرفًا عراقيًا إلى قائمة العقوبات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إدراج مصرف عراقي ومالكه إلى قائمة العقوبات المفروضة على الكيانات المرتبطة بحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

ووفقًا لتقرير من قناة السومرية نيوز، فإن مصرف الهدى ومالكه حمد الموسوي تمت إضافتهما إلى القوائم الأمريكية للعقوبات.

تأتي هذه الخطوة بعد أقل من أسبوع من فرض عقوبات مماثلة على شركة "فلاي بغداد" للطيران، وذلك للأسباب ذاتها المتعلقة بالارتباط بحزب الله والحرس الثوري الإيراني.

هذا التصعيد يعكس الاستمرار في الضغط الأمريكي على الكيانات المشتبه في تورطها مع الجماعات الإرهابية، ويأتي في إطار الجهود الرامية للحد من نفوذ تلك الكيانات في المنطقة وخارجها.