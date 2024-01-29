اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح بلغت 80.78% بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة حيث تقدم للامتحانات 189 ألفا و 766 طالب بالإدارات التعليمية وحصل منهم على الحد الأدنى للنجاح 152 ألفا و973 طالبا.
وجاء ترتيب الإدارات التعليمية كالتالى:
فى المركز الأول ( الهرم ) الثانى ( الدقي ) الثالث ( العجوزة ) الرابع ( ٦ أكتوبر) ، الخامس ( الشيخ زايد)، السادس (الصف)، السابع ( الوراق )، الثامن ( جنوب الجيزة )، التاسع ( العمرانية ) ، العاشر ( شمال الجيزة )، الحادى عشر ( البدرشين )، الثانى عشر (العياط )، الثالث عشر ( حدائق اكتوبر) ، الرابع عشر ( منشاة القناطر) ، الخامس عشر ( أطفيح ) ، السادس عشر ( بولاق الدكرور )، السابع عشر ( الحوامدية ) ، الثامن عشر ( كرداسة )، التاسع عشر ( اوسيم )، العشرون ( ابو النمرس ) والحادي والعشرون ( الواحات البحريه)
كما اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة القسم المهنى فقد بلغت نسبة النجاح 96.85%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 100%، وبنسبة نجاح بلغت 92.52 % للمكفوفين.
هذا ويتقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتهنئة للطلاب من أبناء المحافظة وأولياء الأمور متمنيناً لهم دوام النجاح والتفوق.
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محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.87%
اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح بلغت 80.78% بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة حيث تقدم للامتحانات 189 ألفا و 766 طالب بالإدارات التعليمية وحصل منهم على الحد الأدنى للنجاح 152 ألفا و973 طالبا.