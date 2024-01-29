16 مارس نظر معارضة طبيب إيمان الحصري على حكم حبسه

حددت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس جلسة يوم 16 مارس المقبل، لنظر الطعن المقدم من طبيب الإعلام إيمان الحصري علي حكم حبسه سنتين.

كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الطبيب المتسبب في الأزمة الصحية للإعلامية إيمان الحصري، وذلك لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده بحبسه عامين.

وكانت قد قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة الجزئية بالحكم علي الدكتور م.غ، بالسجن لمدة عامين مع الشغل وإلزامه بكفالة مالية لاتهامه في القضية رقم 7691 لسنة 2021 جنح قسم خامس القاهرة الجديدة.

وكان المتهم قد اجري عملية جراحية للاعلامية ايمان الحصري مقدمة برنامج مساء دي ام سي، حيث تسبب المتهم في تعرض الإعلامية لازمة صحية كبيرة نتيجة خطا طبي كاد بأن يودي بحياتها.

كان قد غادرت الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء dmc، إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية جديدة بعد 5 أشهر من المعاناة الصحية بسبب خطأ طبي تعرضت له أثناء إجراء عملية جراحية في أحد مستفيات القاهرة أبريل 2021 ما تسبب في خضوعها لسلسلة من العمليات الجراحية الفاشلة التي أسفرت عن تدهور شديد بحالتها الصحية.