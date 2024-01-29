"الفنون التشكيلية" يفتتح معرض "كن متصل وصل منقطع" لـ أميرة سعد.. الخميس

يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض للفنانة أميرة سعد بعنوان (كن متصل وصل منقطع)، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً يوم الخميس 1 فبراير المقبل، بقاعة "نهضة مصر" بمركز محمود مختار الثقافى.

يأتى ذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ويستمر المعرض حتى 17 فبراير 2024.

وعن المعرض تقول الفنانة أميرة سعد: " الكلمات مسطحه للغاية، ونسق مغلق حول نفسه هى الدلالات، الاكواد ، والاستعارات، ولكنها تظل كلمات ترجع فى اصلها للنقطه، النقطه اصل الكون وبداية العناصر كلها ، جامعة الروح والمادة معا، ومنها تخرج الدائرة رمزية الوحدة والكمال".

أميرة سعد فنانة مصرية من مواليد محافظة مطروح، حاصله على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم الجرافيك - شعبة تصميم مطبوع جامعة المنيا 2009، و ماجستير فنون جميلة جامعة حلوان 2013، ودكتوراه الفنون الجميلة جامعة حلوان 2022، كما شاركت في معارض عديدة مصريه ودولية، بالاضافة الى حصولها على جوائز عديدة .

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