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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"الفنون التشكيلية" يفتتح معرض "كن متصل وصل منقطع" لـ أميرة سعد.. الخميس

معرض الفنانة اميره
معرض الفنانة اميره سعد
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يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض للفنانة أميرة سعد بعنوان (كن متصل وصل منقطع)، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً يوم الخميس 1 فبراير المقبل، بقاعة "نهضة مصر" بمركز محمود مختار الثقافى.

يأتى ذلك برعاية  الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة،  ويستمر المعرض حتى 17 فبراير 2024.

وعن المعرض تقول الفنانة أميرة سعد: " الكلمات مسطحه للغاية، ونسق مغلق حول نفسه هى الدلالات، الاكواد ، والاستعارات،  ولكنها تظل كلمات ترجع فى اصلها للنقطه، النقطه اصل الكون وبداية العناصر كلها ، جامعة الروح والمادة معا، ومنها تخرج الدائرة رمزية الوحدة والكمال".      

 أميرة سعد فنانة مصرية من  مواليد محافظة مطروح،  حاصله على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم الجرافيك - شعبة تصميم مطبوع جامعة المنيا 2009، و ماجستير فنون جميلة جامعة حلوان 2013، ودكتوراه الفنون الجميلة جامعة حلوان 2022، كما شاركت في معارض عديدة  مصريه ودولية، بالاضافة الى حصولها على جوائز عديدة .

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فن تشكيلي الفنانة اميره سعد كن متصل وصل منقطع مركز محمود مختار الثقافي قطاع الفنون التشكيلية وزارة الثقافة