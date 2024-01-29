رئيس منطقة شمال سيناء الأزهرية يستقبل وفد الجامع الأزهر بمدينة بئر العبد

استقبل محمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، اليوم الاثنين وفد علماء الجامع الأزهر، بمدينة بئر العبد، وذلك لعقد المقابلات للمتقدمين لشغل وظيفة محفظ قرآن كريم بالرواق الأزهرى بشمال سيناء، بحضور الشيخ عبدالله عبدالصمد، مدير الإدارة التعليمية، والأستاذ حسين عبدالعزيز، مدير فرع الرواق الأزهرى بشمال سيناء.

وتعقد المقابلات من اليوم الاثنين وحتى غدا الثلاثاء، وقد تم إخطار المتقدمين فى الإعلان لحضور المقابلات، عن طريق رسائل إلكترونية أرسلت مسبقا بوقت كاف، وعن طريق الإعلان على الصفحة الرسمية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية.