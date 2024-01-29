القاهرة الإخبارية: حزب الله استهدف 6 مواقع إسرائيلية

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إنه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وهناك 6 مواقع إسرائيلية كانت أهدافا لصواريخ من الجنوب اللبناني في وتيرة هي الأسرع والأكثر كثافة منذ بداية التوترات على الحدود اللبنانية الجنوبية منذ أكتوبر الماضي.

وأضاف "سنجاب" خلال رسالة على الهواء، أن 6 عمليات فقط خلال الساعات الماضية وهو عدد كبير نفذه حزب الله ردا على استهداف عدد من المناطق اللبنانية على القطاعين الأوسط والغربي من الجنوب اللبناني، والتي أسفرت عن سقوط 3 قتلى من حزب الله جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف عدة مناطق منها منطقة سكنية تقع على الحدود اللبنانية في القطاع الأوسط من الجنوب.

وتابع أن القصف الإسرائيلي لا يزال مستمرا على عدة مناطق في جنوب لبنان منها منطقة كفر كلى وحولى وأطراف بلدة الناقورة والعديد من البلدات التي تتعرض إلى قصف مدفعي إسرائيلي، والملاحظ أن الغارات الجوية الإسرائيلية أن وتيرتها أقل من الأيام الماضية.