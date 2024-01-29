رئيس مدينة العريش يتابع منطقة خدمات العبور وأعمال قسم الإنارة

تابع اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش أعمال صيانة قسم الأناره بمنطقة خدمات حي العبور بمدينة العريش بناءا علي توجيهات محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين .

وجري اليوم الدفع بسياره الأناره العامه وتم نقل الاسلاك الكهربائيه من الأعمدة القديمه الي الأعمدة الجديده التي تم صرفها من مخازن مجلس المدينة وتم اصلاح عدد 2 كشاف بهم ربط سلك فضلا عن صيانة أعمده وأسلاك وكشافات أخري داخل الحي وتحت أشراف رئيس منطقة الخدمات والعاملين به .

وقد أصدر اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مدينة العريش تعليماته بتشكيل لجنة وقف أعمال مباني برئاسة مدير أدارة التنظيم (الاداره الهندسيه ) ومعه الاشغالات وموظفي الحي وبالفعل قامت اللجنه بوقف أعمال مباني منها 3 حالات مباني بمنطقة خدمات آل أيوب و4 حالات مباني بمنطقة خدمات المساعيد وتم فك الخشب ومصادرته وجاري أتخاذ الأجراءات القانونيه حيال المخالفين.