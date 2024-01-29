الفن للجميع.. "الفنون التشكيلية" ينظم ورش فنية "حكايتى مع الألوان" الأربعاء المقبل

ينظم قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، ورش فنية تحت عنوان "حكايتى مع الألوان"، يوم الاربعاء 31 يناير 2024، في تمام الساعة الواحده والنصف ظهرًا، وذلك في ضوء فعاليات مشروع الفن للجميع، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

يتضمن مشروع حكايتى مع الألوان تأليف قصة خيالية يكون بطلها لون مختار، وتصميم كتاب ورقى يضم رسوم وكتابات للقصة، ويكون متاح لجميع الفئات المشاركة بقاعة ممر 3 بمتحف ممد محمود خليل وحرمة.

وكان قد أعلن قطاع الفنون الشكيلية ورشة لعبة الخطوط (تحويل عناصر الطبيعة الى أشكال هندسية) ضمن فعاليات مشروع الفن للجميع وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024 الساعة 10,30 صباحاً بقاعة ممر 35 بمتحف محمد محمود خليل وحرمه.

423225705_919030759589652_7210832985429596344_n