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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"صرف إسكندرية": حالة الطوارئ مستمرة و180 سيارة ومعدة للتعامل مع الأمطار

تساقط الأمطار على
تساقط الأمطار على مدينة الإسكندرية
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تابع اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية التعامل مع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة أثناء المنخفض الجوي المستمر منذ يوم الاثنين الماضي ٢٢ يناير ٢٠٢٤.

وأكد "نافع" استمرار حالة الطوارئ بالشركة لليوم الثامن علي التوالي بتمركز ما يزيد عن ١٨٠ سيارة ومعدة للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

وأشار الي جهود عمال الشركة المستمرة علي مدار ٢٤ ساعة لتطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات جرفتها مياه الأمطار.

هذا وقد شهدت الإسكندرية أمطاراً مستمرة بدءاً من الساعات الأولي اليوم علي مناطق غرب الإسكندرية متوقع إستمرارها وأن تكون علي مختلف مناطق المحافظة بناء علي التوقعات الواردة من هيئة الأرصاد الجوية  بأن من المتوقع  اليوم الاثنين الموافق  ٢٩  يناير أن تشهد محافظة الأسكندرية.

واستمرار سقوط امطار متوسطة الشدة إلى غزيرة  وخاصة على شمال المحافظة على فترات متقطعة، انخفاض في درجات الحرارة يصاحب ذلك نشاط للرياح مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس تصل سرعتها الى 50-70 كم/س  ويؤدي الى اضطراب الملاحة البحرية  وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط (3-4) امتار.

وشدد علي جميع العاملين بضرورة الإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين.

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