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الأحد 28 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعليم القاهرة تعلن عن مبادرة "أشبال مصر الرقمية"

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
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تعلن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن مبادرة " أشبال مصر الرقمية "، والتى تستهدف الطلاب المتفوقين في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، بدءاً من الصف الأول الإعدادي، إلى الصف الثالث الإعدادي بالمدارس ( الحكومية ، التجريبية ، القومية ).

وجاء ذلك برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وإشراف هشام قطب مدير إدارة التطوير التكنولوجي.

خطوات الترشح

- اختيار إدارة المدرسة للطلاب المنطبق عليهم الشروط .

- توجيه الطلاب للمبادرة وأخذ موافقة ولى الأمر بالاقرار الخاص بالمبادرة 

- تسجل كل مدرسة الترشيحات من خلال استمارة الترشيح المرفقة ويتم اعتمادها من المدرسة ، وموافقة ولى الأمر وإرسالها إلى قسم التطوير التكنولوجي بكل إدارة لمراجعتها وإرسالها إلى مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية لرفعها إلى مسئولى المبادرة قبل يوم ٢٠٢٤/٢/١ .

- يتم توجيه الطلاب الذين تم ترشيحهم فى استمارة التسجيل الالكتروني المعتمدة من المدرسة عبر الرابط الذى سيتم توفير مع التأكد من إرفاق ملف المستندات ( شهادة ميلاد الطالب - الإقرار - بطاقة ولى الأمر فى ملف pdf . 

أشبال مصر الرقمية التسجيل الإلكتروني التطوير التكنولوجي الصف الأول الإعدادي