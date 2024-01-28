تعليم القاهرة تعلن عن مبادرة "أشبال مصر الرقمية"

تعلن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن مبادرة " أشبال مصر الرقمية "، والتى تستهدف الطلاب المتفوقين في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، بدءاً من الصف الأول الإعدادي، إلى الصف الثالث الإعدادي بالمدارس ( الحكومية ، التجريبية ، القومية ).

وجاء ذلك برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وإشراف هشام قطب مدير إدارة التطوير التكنولوجي.

خطوات الترشح

- اختيار إدارة المدرسة للطلاب المنطبق عليهم الشروط .

- توجيه الطلاب للمبادرة وأخذ موافقة ولى الأمر بالاقرار الخاص بالمبادرة

- تسجل كل مدرسة الترشيحات من خلال استمارة الترشيح المرفقة ويتم اعتمادها من المدرسة ، وموافقة ولى الأمر وإرسالها إلى قسم التطوير التكنولوجي بكل إدارة لمراجعتها وإرسالها إلى مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية لرفعها إلى مسئولى المبادرة قبل يوم ٢٠٢٤/٢/١ .

- يتم توجيه الطلاب الذين تم ترشيحهم فى استمارة التسجيل الالكتروني المعتمدة من المدرسة عبر الرابط الذى سيتم توفير مع التأكد من إرفاق ملف المستندات ( شهادة ميلاد الطالب - الإقرار - بطاقة ولى الأمر فى ملف pdf .