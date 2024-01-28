بالفيديو.. محلل رياضي: المنتخب المصري المرشح الأول للفوز ببطولة إفريقيا

قال الكابتن محمود إسماعيل، المحلل الرياضي، إن نتائج المنتخب المصري في بطولة الأمم الإفريقية ليست مرضية على الإطلاق، ومن الضروري أن نشيد بالمنتخب في هذا الوقت، ونعمل على إصلاح الأخطاء الموجودة في المنظومة الدفاعية للمنتخب.

وأضاف "إسماعيل"، خلال حواره مع الإعلاميين هند صبري وكريم عفيفي، ببرنامج "فرصة جديدة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن المنظومة الدفاعية هي المتسبب في إحراز الأهداف في المنتخب، معقبًا: "عمر ما حصلت، المنتخب لا يحقق أي فوز في أول 3 مباريات في كأس الأمم الإفريقية".

ولفت إلى أن منتخب مصر من الضروري أن يعود بشكل جيد لكي يتفادى أي سلبيات في أداء المنتخب، مشيرًا إلى أن مدرب المنتخب حتى الآن لم يستقر على تشكيلة المنتخب، وهذا الأمر لا يصلح، خاصة وأن المنتخب المصري هو المرشح الأول للفوز بالبطولة، معقبًا: "مينفعش المدرب يفضل يجرب في منتخب مصر".

وأوضح أن أنسب تشكيلة للمنتخب المصري في بطولة الأمم الإفريقية هي 4،4،2 في حالة الدفاع، أما في حالة الهجوم فمن المرجح أن يلعب 4،2،4 مشيرًا إلى أن الأخطاء الدفاعية تحدث بسبب أن المساحات الدفاعية بين عبد المنعم وحجازي كبيرة.

