صلاح عبدالله: 3 لاعبين سيصنعون الفارق في مباراة الكونغو.. ومصطفى محمد مفتاح النصر

أكد الفنان صلاح عبدالله، أنّ 3 لاعبين سيصنعون الفارق في مباراة اليوم التي يخوضها منتخبنا الوطني بعد ساعات قليلة ضد نظيره الكونغولي ضمن منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

وأضاف عبدالله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "اللاعبون هم عمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، أما مصطفى محمد فلم أذكره لأنه سيكون مفتاح النصر".

وتابع الفنان: "أتمنى أن نوفق وألا نصل إلى مرحلة الترجيح، وأتوقع الفوز بهدفين نظيفين أو ثلاثة أهداف مقابل هدف".

