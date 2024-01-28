بروتوكول تعاون بين الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة وكرة الطائرة جلوس

يشهد مقر اللجنة البارالمبية المصرية في استاد القاهرة توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة والاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة.

وذلك للاتفاق على كافة تفاصيل تنظيم البطولة الأفروعربية الأولى للكرة الطائرة جلوس للأندية رجال، التي تحتضنها القاهرة خلال الفترة من 27 فبراير إلى 4 مارس المقبلين تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ومن المقر أن يحضر الإجتماع غدا إيهاب حسانين رئيس الاتحاد العربى لرياضة ذوى الإعاقة ممثلًا عن الاتحاد العربي والافريقي والدولي، والدكتور مصطفى عبدالحليم رئيس الاتحاد المصري الباراليمبي للكرة الطائرة والدكتور شريف صلاح الدين نائب رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية.

وتقام البطولة لأول مرة في التاريخ والتي تشهد مشاركة 13 فريقًا يمثلون 8 دول.

ويشارك كل من العراق والمغرب ورواندا ونيجيريا ومصر بنادي واحد والجزائر باثنين وليبيا والسعودية بـ 3 أندية.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى عبد الحليم رئيس الاتحاد المصري البارليمبى للكره الطائرة، أن مصر قادرة على إستضافة أكبر الأحداث الرياضية بفضل دعم القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يدعم بقوة رياضة أصحاب الهمم وتحظي بقوة وضمن أولويات الرئيس، كما أن البطولة التى ستقام بالقاهرة نهاية فبراير وبداية مارس المقبلين تحت رعاية الوزير المجتهد الدكتور أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة، مما يؤكد نجاح هذا الحدث الهام في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة أصحاب الهمم في عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي.