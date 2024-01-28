ads
الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

بالفيديو.. إقبال كبير من الجماهير على معرض الكتاب في رابع أيامه

إقبال كبير من الجماهير
إقبال كبير من الجماهير على معرض الكتاب في رابع أيامه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، إقبال كبير من قبل الجماهير الذين حرصوا على زيارته من مختلف الأعمار في رابع أيامه، بعد أن كسر المعرض حاجز المليون زائر في الأيام الثلاثة الأولى، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتقام الدورة الحالية لمعرض الكتاب، تحت شعار: "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، والتي تقام فعالياتها في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل.

يذكر أن الدورة الجديدة للمعرض تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم 5 صالات للعرض، وبمشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

 

مركز مصر للمعارض الدولية معرض القاهرة الدولي للكتاب نصنع المعرفة نصون الكلمة