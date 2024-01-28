بالفيديو.. إقبال كبير من الجماهير على معرض الكتاب في رابع أيامه

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، إقبال كبير من قبل الجماهير الذين حرصوا على زيارته من مختلف الأعمار في رابع أيامه، بعد أن كسر المعرض حاجز المليون زائر في الأيام الثلاثة الأولى، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتقام الدورة الحالية لمعرض الكتاب، تحت شعار: "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، والتي تقام فعالياتها في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل.

يذكر أن الدورة الجديدة للمعرض تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم 5 صالات للعرض، وبمشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.