تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة حقيبة في قصر النيل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين اليوم الأحد، تأجيل محاكمة عاطلين لاتهامهم بسرقة فتاة بالإكراه فى أحد شوارع منطقة قصر النيل، لجلسة 18 فبراير المقبل.

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ قسم شرطة قصر النيل بتعرض فتاة للسرقة بالإكراه، أثناء سيرها فى الشارع وفوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاه وقام أحدهما بخطف حقيبتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة من جسدها، وامرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالواقعة ، وتم الوصل لهوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وإحالتهما للنيابة العامة الي محكمة الجنح بعد تعرف المجنى عليها عليهما.

