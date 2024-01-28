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الأحد 28 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة حقيبة في قصر النيل

ارشيفيه
ارشيفيه
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة  بعابدين اليوم الأحد، تأجيل محاكمة عاطلين لاتهامهم بسرقة فتاة بالإكراه فى أحد شوارع منطقة قصر النيل، لجلسة 18 فبراير المقبل.

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ قسم  شرطة قصر النيل بتعرض فتاة للسرقة بالإكراه، أثناء سيرها فى الشارع وفوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاه وقام أحدهما بخطف حقيبتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة من جسدها،  وامرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالواقعة ، وتم الوصل لهوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وإحالتهما للنيابة العامة  الي محكمة الجنح بعد تعرف المجنى عليها عليهما.
 

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