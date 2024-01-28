في اليوم العالمي للجذام.. «الصحة العالمية»: نستهدف القضاء على التمييز ضد المصابين ومعالجة الجوانب النفسية والاجتماعية.. و120 دولة يظهر بها المرض

يوافق اليوم الأحد، 28 يناير من كل عام، اليوم العالمي للجذام، ذلك اليوم الذي يتم الاحتفال به سنويًا بهدف زيادة الوعي والقضاء على التمييز ضد المصابين بالمرض والوصمة التي تلاحقهم وتعزيز كرامتهم أيضًا، وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

يهدف الاحتفال باليوم العالمي للجذام إلى معالجة الجوانب الاجتماعية والنفسية لمرض الجذام، والقضاء على المرض والوصمة التي تلحق المصابين والتعاطف معهم واحترامهم، خلال التقرير التالي تستعرض «البوابة نيوز» كافة التفاصيل الخاصة بمرض الجذام وطرق انتقاله وعلاجه ونسب الإصابة به حول العالم.

في البداية، فإن الجذام هو مرض مزمن معدي، يصيب الجلد والأعصاب المحيطية، ويسببه نوع من البكتيريا يُسمى «المتفطرة الجذامية»، وفي حالة عدم علاجه ينتج عنه إعاقات دائمة، حيث ينتقل المرض من خلال الجراثيم عن طريق الرذاذ سواء من الأنف أو الفم.

يصاب الإنسان بالعدوى نتيجة مخالطة لصيقة شخص مصاب بالجذام ومتكررة على مدى أشهر عديدة، ولا ينتقل المرض عن طريق المخالطة غير المنتظمة لشخص مصاب بالجذام، من خلال مصافحته أو معانقته أو مشاركته الوجبات أو الجلوس بجانبه مثلًا، وعند بداية العلاج يتوقف المريض عن نقل المرض إلى الآخرين.

تتمثل أعراض مرض الجذام، عادةً في آفة جلدية وتلف الأعصاب المحيطية، ومن ضمن علاماته الأساسية فقدان واضح للإحساس في الجلد وتكون شاحبة ناقصة التصبغ أو حمراء، وكذلك تضخُّم العصب المحيطي أو اتّساعه، مع فقدان الإحساس أو ضعف العضلات الموصولة بذلك العصب.

الجذام منتشر في أكثر 120 دولة

ينتشر مرض الجذام في أكثر من 120 دولة، ويبلغ عدد المصابين بالمرض عن 200 ألف حالة جديدة كل عام، وتم انخفاض معدل انتشار المرض إلى أقل من حالة واحدة لكل 10 آلاف نسمة في عام 2000، وفي عام 2010 بالنسبة لمعظم البلدان، انخفضت عدد الحالات الجديدة تدريجيًا، سواء على الصعيد العالمي أو في أقاليم المنظمة، وفي عام 2019 ظهرت أكثر من 10 آلاف حالة جديدة مصابة بالجذام في البرازيل والهند وإندونيسيا، وفي 13 بلدًا آخر وهم: «بنجلاديش وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ومدغشقر وموزامبيق وميانمار ونيبال ونيجيريا والفلبين والصومال وجنوب السودان وسري لانكا وجمهورية تنزانيا المتحدة» ظهر من 1000 إلى 10000 حالة جديدة.

يتم علاج مرض الجذام باستخدام 3 أدوية، وهم: «دابسون ورِيفامبيسِين وكلوفازيمين»، وتصل مدة العلاج نحو 6 أشهر بالنسبة للحالة القليلة، ونحو 12 شهر بالنسبة للحالة المتعددة، ويساعد التشخيص المبكر والعلاج الفوري على الوقاية من الإعاقة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بضرورة متابعة الحالات المخالطة للمصابين بالمرض وإعطاء جرعة واحدة من ريفامبيسين كمعالجة كيميائية وقائية.