تريزيجيه يحمل أحلام الفراعنة لعودة الأمجاد الأفريقية

بحماس كبير ومهارات فائقة وعزيمة وإصرار للفوز بالبطولة الأفريقية، يحمل محمود تريزيجيه لاعب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أحلام وطموحات الجماهير المصرية للفوز باللقب الغالي والغائب عن خزائن الجبلاية منذ عام 2010.

وخلال مشاركته مع الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في كوت ديفوار، تألق تريزيجيه وسجل أهدافًا حاسمة، كان آخرها هدف التعادل مع الرأس الأخضر والذي قاد الفراعنة للتأهل من عنق الزجاجة بدور المجموعات إلى دور الـ16 كثاني المجموعة، ورغم تلك المساهمات الفعالة ظل تريزيجيه بطلًا في الظل، بعيدًا عن صخب المساندة الجماهيرية حتى أدركت الجماهير القيمة الفنية لنجم الفراعنة في نسخة الكان القائمة وباتت تطالب بمشاركته أساسيًا في كل لقاء.

لعب تريزيجيه لأندية الأهلي وأندرلخت وموسكرون البلجيكيين، وقاسم باشا التركي وأستون فيلا الإنجليزي، وحاليًا طرابزون سبور التركي، واستطاع أن يحقق بطولة إفريقيا للشباب تحت 20 سنة مع منتخب مصر كما استطاع أيضًا أن يضع اسمه ضمن الحاصلين على بطولتي 2012 و2013 من دوري أبطال أفريقيا مع النادي الاهلي، كما حصد العديد من الألقاب الأخرى مع المارد الأحمر.

هدف محمود تريزيجيه في شباك الرأس الأخضر، جاء ليكون الثالث له في ثلاثة دورات لكأس الأمم الأفريقية على التوالي حيث أحزر في زيمبابوي بنسخة 2019 وضد المغرب في نسخة 2021، بالإضافة إلى الهدف الذى سجله في تعادل الفراعنة أمام الرأس الأخضر، باللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما.

وتساوى محمود تريزيجيه بالهدف الذى سجله مع كل من حسن شحاته وطاهر أبوزيد وعماد سليمان وطه إسماعيل وحسنى عبدربه فى إجمالى الأهداف حتى الآن مع المنتخب.

وبشكل عام شارك محمود تريزيجيه في 69 مباراة مع المنتخب الوطنى، سجل خلالها 16 هدفا، وصنع 9 لزملائه بينما لم يحصل سوى على إنذار واحد فقط خلال تلك المباريات.