بعد التتويج ببطولة أفريقيا.. منتخب اليد يتأهل للأولمبياد للمرة الثامنة في تاريخه

تأهل منتخب مصر لكرة اليد الى دورة الألعاب الأولمبية للمرة الثامنة في تاريخه بعد التتويج ببطولة أفريقيا التي استضافتها مصر خلال الأيام الماضية والتي انتهت منذ قليل، بعد الفوز على نظيره الجزائر في المباراة التى جمعتهما منذ قليل في نهائي البطولة.

حقق منتخب مصر اللقب التاسع في تاريخه والثالث على التوالي ليقترب من تونس صاحب الأعلى فوزا بالبطولة بعشرة ألقاب.

شارك منتخب مصر من قبل في ٦ دورات أولمبية، وكان أفضل مركز هو الوصول للمركز الرابع في طوكيو٢٠٢٠.

بدأ منتخب مصر مشواره في النسخة الحالية كالتالي:

الفوز على غينيا بنتيجة ١٥/٣٣

الفوز على الكونغو برازافيل بنتيجة ١٩/٣٤

الفوز على الكاميرون بنتيجة ١٦/٣٥

الدور ربع النهائي

الفوز على أنجولا بنتيجة ٢٥/٣٧

نصف النهائي

الفوز على تونس بنتيجة ٢٥/٣٠، قبل الفوز في لقاء اليوم.

وحصل منتخب تونس على المركز الثالث ومنتخب الرأس الأخضر على رابع البطولة الإفريقية.

وتنص لائحة البطولة على تأهل المنتخب المتوج بالبطولة، ويتأهل أول ٥ منتخبات إلى بطولة العالم المقبلة والتي تقام بتنظيم مشترك بين النرويج والدنمارك وكرواتيا.