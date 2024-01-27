ريال مدريد ينتزع صدارة الدوري الإسباني بفوز مثير على لاس بالماس

فاز ريال مدريد على مضيفه لاس بالماس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت على ملعب "دي جران كاناريا" في إطار منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإسباني.

واجه ريال مدريد صعوبة في اختراق دفاع لاس بالماس خلال الشوط الأول، لينتهي بالتعادل السلبي، وفي الدقيقة 53، فاجأ لاس بالماس الجميع بتسجيله الهدف الأول عن طريق خافيير مونييز.

لم يستسلم ريال مدريد، وتمكن فينيسيوس جونيور من إدراك التعادل في الدقيقة 65 من تسديدة رائعة، وفي الدقيقة 84، خطف أوريلين تشواميني هدف الفوز للميرنجي من ضربة رأس متقنة.

جاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطوان روديجر - ناتشو فيرنانديز - فران جارسيا.

خط الوسط: داني سيبايوس - كامافينجا - توني كروس.

خط الهجوم: براهيم دياز - رودريجو - فينيسيوس جونيور.

بهذه النتيجة، يرفع ريال مدريد رصيده إلى 54 نقطة، ليخطف صدارة الليجا من جيرونا، بينما يتجمد رصيد لاس بالماس عند 31 نقطة في المركز الثامن.