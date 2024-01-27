تناوبوا اغتصابها ساعتين.. مأساة فتاة تعدَّى عليها 3 أشخاص بمنزل مهجور بالمرج

تجرد ثلاثة ذئاب بشرية من مشاعر الإنسانية ولبس الشيطان أجسادهم واغتصبوا فتاة في العقد الثالث من العمر، تحت تهديد الأسلحة البيضاء أثناء سيرها بالشارع، لشراء متطلباتها، حيث استدرجها المتهمون إلى مكان نائٍ للتعدي عليها.

وجدت فرح.ف التي تعرض للاغتصاب علي يد ثلاثة أشخاص من أبناء منطقتها أمام من لم يرحموا توسلاتها وضعف حيلتها ليغتصبها الذئاب الثلاثة ويسيل دماؤها وتفقد الوعي، ويتنابون عليها طيلة ساعتين ثم هددوها بالقتل في حالة الإبلاغ عنهم.

وقالت الفتاة في أقوالها أمام جهات التحقيق إنها فقدت عذريتها بسبب ما فعلوه المتهمين بها، وروت أنها يوم الواقعة خرجت من المنزل لشراء بعض المستلزمات وأثناء سيرها في الشارع أشهر في وجهها 3 شباب من أهل منطقتها السلاح ثم اقتادوها بواسطة مطواة لمنطقة مهجورة وقيدوها ثم جردوها من ملابسها وتناوبوا علي اغتصابها لمدة ساعتين وتعدوا عليها بالضرب المبرح حتي لا تعترف عليهم وأنها ظلت تصرخ وتستغيث لينقذها أحد لكن الظلام جعل المتهمين يرتكبوا جريمتهم وأنهم ضربوها بكل وحشية وتركوها تنزف دمائها دون رحمة.

وأمرت نيابة المرج حبس شخصين 4 ايام علي ذمة التحقيقات كما أمرت بسرعة ضبط متهم ثالث هارب وتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها لبيان هل تعرضت لاعتداء جنسي من عدمه.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي شخصين في اختطاف فتاه واغتصابها بدائرة قسم المرج وكان قسم شرطة المرج تلقي بلاغا يفيد العثور على فتاة في حالة إعياء شديد.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية إلى مكان البلاغ، وتبين العثور علي فتاه في العقد الثاني من عمرها مصابة بسحجات في أنحاء جسدها وجزء من ملابسها ممزق.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل إليهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن ضبط اثنين من المتهمين وفر الثالث هاربا، واعترفا بواقعة الاغتصاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.