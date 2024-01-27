الأعمال الكاملة للدكتور عبد الرحيم علي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55

يشارك الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مجلس إدارة البوابة نيوز، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، والتي تقام بأرض مصر للمعارض الدولية "التجمع الخامس"، تحت شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة"، بمجموعة الأعمال الكاملة الصادرة عن سلسلة مطبوعات المركز العربي للصحافة والنشر بالقاهرة، والتي تتوافر بجناح دار كنوز للنشر والتوزيع.

وتحمل المجموعة ثمار أكثر من 30 عاما، قضاها الدكتور عبد الرحيم علي في الرصد والتحليل لظاهرة "الإسلام السياسى"، وكيف خرجت جماعات العنف من عباءة الإسلام السياسي، حيث تضم السبع مجلدات 22 كتابا، هي خلاصة تجربته في البحث حول الفكر الراديكالي للجماعات على اختلاف تنوعها.

منهج بحثي رصين

واستطاع الدكتور عبد الرحيم علي، من خلال استخدام المنهج البحثي الرصين والمتعمق، مستخدمًا طرق التحليل والإحصاء والوثائق في الكشف عن تلك التشكيلات التنظيمية ومرجعيتها الفكرية والعقائدية وأيضًا مواقفها السياسية، متخذًا على عاتقه عملية الكشف بالدلائل كيف تسربت تلك الأفكار الظلامية، ويكشف من خلال دراساته ومقالاته وأبحاثه عن الوجه الحقيقي لها، هذا بالإضافة إلى كشف مخططاتهم في عملية الانتشار والتمدد والتجذر بداخل المجتمع، أخذين من الدين والعقائد وجهًا مستترًا لتنفيذ مشروعهم الدموي، والتي حاول من خلالها التنبيه على خطوة مثل تلك الجماعات وأفكارهم الظلامية المتسترة وراء الشعارات الدينية وخطورتها على مستقبل العالم لاسيما أوروبا.

الملفات السرية للإخوان:

جاء المجلد الأول بعنوان "الإخوان المسلمون.. قراءة فى الملفات السرية"، ويحتوى على كتابين، الكتاب الأول: الإخوان المسلمون.. قراءة فى الملفات السرية"، ويقع فى ثلاثة أبواب تضم تسعة فصول ويتناول مسارات الجماعة وممارساتها وانتهازيتها السياسية، كما يتضمن علاقة الجماعة بالإنجليز ومحاولة التقرب من الأمريكان، ومحاولة استغلال العداء بين الغرب والشيوعية.

أما الكتاب الثاني فى المجلد الأول هو كتاب فتاوى الإخوان ويتناول خلال أربعة فصول ويضم مجموعة من أبرز الفتاوى المعتمدة من جماعة الإخوان المسلمين.

أوراق من دفتر الإخوان

ويضم المجلد الثانى ثلاثة كتب، الأول "أوراق من دفتر الإخوان.. الجماعة من البنا إلى بديع"، والكتاب الثانى يأتي بعنوان "أزمة تيار التجديد"، ويقع فى 5 فصول تتناول قصة التقاء مجموعة من شباب التيار الإسلامى بالإخوان، وكيف تم تجنيدهم ليصبحوا العصا السحرية التى حولت الجماعة من جسد هزيل شائخ إلى بنية فتية متمددة فى ربوع مصر وجامعاتها وأغلب نقاباتها المهنية.

الجماعات الإسلامية

وصدر المجلد الثالث بعنوان "الجماعات الإسلامية الراديكالية (1)" ويتناول ملف الجماعات الإسلامية الراديكالية، التى خرجت من عباءة الإخوان المسلمين.

ويضم الكتاب الأول بعنوان "المخاطرة فى صفقة الحكومة والجماعات الإرهابية"، أما الكتاب الثانى يحمل عنوان: "المقامرة الكبرى.. مبادرة وقف العنف بين رهان الحكومة والجماعات الإسلامية"، والكتاب الثالث يحمل عنوان: "الإسلام وحرية الرأى والتعبير"، ويركز عبد الرحيم علي فى الكتاب على تسليط الضوء على حقيقة أن الإسلام الصحيح يؤمن بالتعددية الفكرية، ويدعو إلى حرية الآخر فى الاحتفاظ بعقيدته المخالفة.

الإسلام والراديكالية

وجاء المجلد الرابع تحت عنوان "الجماعات الإسلامية الراديكالية (2)" ويشمل: الكتاب الأول: حزب الله – لبنان، ويتناول مسيرة الحزب والمتغيرات التى صاحبت تولى حسن نصر الله قيادته وعلاقاته بإيران وسوريا وموقفه من القوى السياسية اللبنانية وحركة المقاومة الفلسطينية، والكتاب الثانى: الحركات الشيعية فى الجزيرة والخليج العربى، أما الكتاب الثالث فيحمل عنوان "القوى الشيعية فى العراق.. ويرصد التركيبة المذهبية فى العراق".

والكتاب الرابع: الاستراتيجية العسكرية والأمنية للتنظيمات الإسلامية المسلحة (القاعدة نموذجاً)، والكتاب الخامس: أمراء الإرهاب.. ويتناول قصة حياة ومسيرة أبرز القيادات التاريخية المؤسسة لتنظيم القاعدة عبد الله عزام المؤسس الأول للتنظيم وعلاقته بجماعة الإخوان المسلمين.ويستكمل المجلد الخامس تناول "الجماعات الإسلامية الراديكالية (3)" ويشمل: الكتاب الأول ويحمل عنوان: "تنظيم القاعدة.. عشرون عاماً والغزو مستمر"، والكتاب الثاني: ويشمل دراسة صدرت للمؤلف عن سلسلة كراسات استراتيجية عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام عام 2005، و الكتاب الثالث: دراسة للمؤلف بعنوان "ظاهرة أجيال القاعدة وتوجهاتها" وتتناول مراحل تطور التنظيم فكرياً ، والكتاب الرابع: "أسامة بن لادن الشبح الذى صنعته أمريكا"، والكتاب الخامس: يناقش كيف نشأ تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب العربى، وجاء تحت عنوان "الجماعة السلفية للدعوة والقتال فى الجزائر.. كيف أصبحت "القاعدة" فى بلاد المغرب؟".. ويتناول تاريخ جماعات الإسلام السياسى فى الجزائر على تنوعها، والعشرية السوداء".

وجاء المجلد السادس فى سلسلة "الأعمال الكاملة" للكاتب الصحفى والخبير فى ملف الإسلام السياسى عبد الرحيم على تحت عنوان "الإعلام العربى والجماعات الإرهابية"، ويتضمن كتابين: الكتاب الأول: الإعلام العربى وقضايا الإرهاب، و الكتاب الثانى فى المجلد السادس: سيناريوهات ما قبل السقوط وصدر يناير 2003 ووقع فى خمسة فصول.

وتتناول فصوله العراق بعد "صدام حسين" ورؤية أهم القوى السياسية فى العراق للخروج من الأزمة، وحوارات القوى والفصائل الفلسطينية سعيا لوحدة الصف الفلسطيني.. وتكشف الحوارات الشاملة مع قادة فتح حماس والجهاد الفلسطيني والحركة الديموقراطية لتحرير فلسطين، وجاء الفصل الخامس تحت عنوان "الإخوان المسلمون.. هل يدخلون النفق المظلم؟"، ويتناول حاضر ومستقبل جماعة الإخوان المسلمين فى مصر من خلال رؤى متعددة لأجيال مختلفة فى صفوف الجماعة.

ويحتوى المجلد السابع على مختارات من مقالات للكاتب الصحفى عبد الرحيم على، نُشِرتْ فى أشهر الصحف والمواقع المصرية والعربية، مثل "الأهرام" و"الشرق الأوسط" و"المصرى اليوم" و"روز اليوسف" و"المصور" و"الأهالى".